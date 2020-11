Baja Portalegre: Maio e Patrão têm 6 vitórias cada um!

Na história da Baja Portalegre, dois nomes destacam-se de todos os outros: António Maio e Mário Patrão. Será que algum deles vai conseguir tornar-se no primeiro piloto com 7 vitórias nesta mítica prova? The post Baja Portalegre: Maio e Patrão têm 6 vitórias cada um! first appeared on Offroadmoto.