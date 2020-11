Sebastian Bühler venceu pela 3.ª vez consecutiva a Baja Portalegre e é o novo campeão mundial de Bajas!

Estavam previstos 330 km para a etapa de sábado mas a chuva não deu tréguas e tornou muitas estradas intransitáveis. Desta forma, o terceiro setor seletivo teve apenas 79 km a ligar Crato a Ponte de Sôr, tornando esta edição da Baja Portalegre a mais curta de sempre em termos de distância feita ao cronómetro.

Sebastian Bühler entrou no SS3 com apenas 55 segundos de vantagem sobre Joaquim Rodrigues e qualquer erro de um deles podia ditar o resultado final.

O germânico não só não cometeu erros como conseguiu ampliar a sua liderança, cortando a meta com uma diferença de 1m14s sobre o seu companheiro de equipa. Um ótimo resultado de “J-Rod” na sua estreia na mais mítica prova portuguesa de Todo-o-Terreno.

Vencedor do SS1, Bruno Santos foi 5.º na etapa de sábado mas isso seria suficiente para segurar o 3.º posto na classificação final, subindo ao pódio conjuntamente com os dois pilotos da Hero Motosports. Um excelente resultado para o bi-campeão nacional de Rally Raid que este ano não pôde participar na totalidade das provas do CNTT.

Salvador Vargas alcançou um ótimo 4.º lugar, fazendo esquecer todo o azar que teve em Portalegre no ano passado quando discutia o título de campeão nacional com Daniel Jordão.

O veterano David Megre fechou o lote dos 5 melhores na frente, batendo o seu irmão Bernardo Megre por apenas 15 segundos!

Terminou assim a 34.ª edição da Baja Portalegre que, com a anulação da Baja TT de Idanha-a-Nova, marcou também o fim do campeonato nacional de Todo-o-Terreno de 2020 e da Taça do Mundo de Bajas.

Classificação SS3

Classificação final da Baja Portalegre 2020

(Foto: FB CNTT)