Mário Patrão terminou a edição de 2020 da Baja Portalegre no 9.º lugar absoluto, nesta que foi a derradeira jornada da Taça do Mundo FIM de Bajas e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. The post Mario Patrão, Baja Portalegre: “Ainda pensei que no sábado fizéssemos uma dupla passagem pelo troço”