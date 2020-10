Baja Portalegre 500 terá vários “diretos” nas plataformas digitais

Já são conhecidos alguns detalhes da 34.ª edição da Baja Portalegre 500. A maior novidade é o regresso da prova do Automóvel Club de Portugal ao calendário da Taça do Mundo de Bajas da FIM, algo que já não acontecia desde 2013. Com um figurino semelhante ao de outros anos, a prova contará com partidas na Ponte de Sôr e Crato, […]