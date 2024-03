Bagnaia manifesta-se "muito zangado" com incidente que o afastou da corrida

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão do mundo de MotoGP, manifestou-se hoje "muito zangado" por ter provocado um incidente com o espanhol Marc Márquez (Ducati) que o afastou do Grande Prémio de Portugal, disputado em Portimão.