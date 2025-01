Badminton, hóquei em campo e judo apoiam Fernando Gomes na corrida à liderança do COP

As federações de badminton, hóquei em campo e judo apoiam oficialmente Fernando Gomes nas eleições para a presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), informou hoje à Lusa fonte da candidatura do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol.