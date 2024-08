"Uma troca de treinador é sempre uma coisa especial, mas não nos vai condicionar em nada. A malta treinou bem e sabe quais são as nossas limitações e pontos fortes. O Sporting de Braga tem jogadores de qualidade e muitas opções. Vamos respeitá-lo, mas, do nosso lado, não vai mudar nada", assegurou o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, quatro dias depois do empate caseiro com o Estrela da Amadora (1-1), que ditou a saída de Daniel Sousa em plena ronda inaugural do campeonato, Carlos Carvalhal iniciou a terceira passagem pelo comando 'arsenalista' com uma vitória no terreno dos suíços do Servette (2-1), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

"O respeito vai ser igual por cada adversário. Sabemos aquilo que o Sporting de Braga vale e não podemos esconder que é uma das equipas que lutam pelo título, mas temos de gerir cada semana da mesma forma e não ter medo de uma equipa forte. Vamos tentar evoluir, melhorar fraquezas e explorar os pontos fracos dos opositores", admitiu.

Antes de iniciar o play-off de acesso à fase principal da Liga Europa com os austríacos do Rapid Viena, o Sporting de Braga medirá forças com o Boavista, que se estreou a vencer numa edição da I Liga pela terceira época seguida, graças ao triunfo sobre o Casa Pia (1-0), em Rio Maior.

"As vitórias ajudam sempre no dia a dia, no trabalho e na confiança da equipa, mas temos de ter os pezinhos bem assentes no chão e estamos cientes das dificuldades. Esta equipa é composta por homens maduros e os miúdos que chegaram pela primeira vez aos [escalões] profissionais sabem o que estamos a passar. Não é uma vitória que vai desviar o nosso foco dos problemas nem nos afastará do objetivo de tentar dar o máximo em cada jogo", advertiu.

Os 'axadrezados' estão impedidos pela FIFA de registarem novos jogadores há quatro janelas de transferências consecutivas, devido a dívidas, cenário que afastou os reforços Ibrahim Alhassan e Bruninho das opções de Cristiano Bacci, numa altura em que restam duas semanas para o encerramento do mercado.

"Inscrições em tempo útil? Como é que posso dar uma garantia sobre coisas que não dependem de mim? Têm de falar com o presidente [Fary Faye]. Não posso dizer nada acerca disso nem sei o que acontecerá depois de amanhã, mas garanto que os jogadores estarão preparados e vão dar tudo em campo", atirou.

As contingências fizeram incluir sete jogadores abaixo dos 21 anos no banco de suplentes e três sub-23 no 'onze', casos do guarda-redes João Gonçalves e do médio Joel Silva, ambos integrados no plantel principal há várias épocas, e do lateral direito Pedro Gomes, que se tinha formado como defesa central ou médio defensivo e voltou do empréstimo ao Barreirense, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional.

"Sou um treinador que gosta de trabalhar com jovens. Eles têm de mostrar abertura mental e coragem. No geral, todos estão a fazer um esforço grande para tentar melhorar e isso é o que conta. Depois, o resultado está aos olhos de todos", concluiu Cristiano Bacci, sentindo que a projeção de talentos da formação "é mais facilitada" em Portugal do que em Itália, onde trabalhou em 2023/24 como adjunto da primodivisionária Udinese.

Se Luís Pires e Gonçalo Almeida continuam lesionados, o capitão Sebastián Pérez "ainda não está a 100%", apesar de ter sido suplente utilizado com o Casa Pia, na sequência de uma pré-época afetada pela integração tardia nos trabalhos e por uma mialgia na coxa esquerda.

O Boavista, sexto classificado, com três pontos, recebe o Sporting de Braga, 11.º, com um, no domingo, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da segunda jornada da I Liga, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

RYTF // JP

Lusa/Fim