"A 55.ª edição do Azores Rallye é a primeira prova de uma dupla ronda atlântica a efetuar pelos pilotos e equipas concorrentes à edição de 2021 do Campeonato FIA [Federação Internacional do Automóvel] da Europa de Ralis, o FIA ERC", avançou hoje o Grupo Desportivo Comercial (GDC) em nota de imprensa.

Segundo o comunicado, devido à sua "peculiaridade e espetacularidade, a prova açoriana "mantém o estatuto de prova âncora" do ERC, campeonato que teve uma "versão mais reduzida" em 2020, mas que "volta em força no início de março de 2021 com oito provas" em terra e asfalto.

"Para que a história de sucesso do ERC continue, é essencial que todo esforço seja feito para reduzir custos quando for prático e vantajoso fazê-lo. O calendário foi estruturado tendo em mente a acessibilidade", afirmou o coordenador do ERC, Jean-Baptiste Ley, citado na nota de imprensa.

O mesmo comunicado revela que o presidente o GDC, Rui Moniz, mostrou-se "muito satisfeito com a renovação" da presença do Azores Rallye no calendário do campeonato europeu, considerando o rali como o "maior evento desportivo açoriano": "a nossa prova é uma verdadeira montra dos Açores ao mundo", afirmou.

A edição 2020 do Azores Rallye foi cancelada devido à pandemia da covid-19.

O ERC começa a 12 e a 14 de março com o Rali Serras de Fafe e Montelongo, seguindo-se o Azores Rallye e o Rali das Canárias (de 06 a 08 de maio).

O encerramento do campeonato da Europa de Ralis está marcado para 24 de outubro com o rali da Hungria.

