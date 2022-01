"Acima de tudo temos de ser positivos e ser conscientes de que em todos os jogos, se estivermos com níveis de concentração, intensidade e determinação como no último jogo, vamos ter sempre possibilidades", disse o técnico espanhol Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio do Bessa, no sábado, pelas 20:30, o técnico espanhol realçou que "o mais importante é enfrentar a realidade com positividade e a acreditar, porque isso é o fundamental".

Pako Ayestarán insistiu na atitude dos jogadores, independentemente dos resultados, admitindo que "a vitória transmite muito mais energia e muito mais positivismo", a propósito do último jogo, na receção ao Moreirense, em que os 'beirões' venceram por 2-1.

"Mas, independentemente disso, antes, na fase negativa de quatro derrotas, eu insistia na necessidade de manter o equilíbrio emocional e de ser frios para responder de forma igual tanto à vitória como à derrota. E isso aconteceu, tivemos capacidade e possibilidade para mudar essa inércia", disse.

Uma consciência que quer levar ao Estádio do Bessa, onde vai enfrentar "uma equipa muito difícil de jogar", a qual considerou que "tem muitos argumentos e por isso é que só perdeu um jogo em casa" nesta época, com o Famalicão, por 5-2, na 11.ª jornada.

"É uma boa equipa, que vem de uma fase muito positiva, com duas vitórias e um empate. É uma equipa que é agressiva no seu campo, que está a defender muito e não é fácil apanhá-la em transição", destacou.

Com o mercado de inverno a decorrer e já com a saída de Jhon Murillo assumida, o treinador reconheceu que o Tondela "não está em condições de perder mais jogadores, pelo contrário, está na fase de incorporar mais algum" atleta.

"Mas conheço a minha realidade e a do Tondela, sei até onde podemos chegar e, por isso, o importante é aceitar a realidade e sermos positivos. Acredito que seremos capazes de convencer algum jogador para vir para o Tondela e esse é o caminho", admitiu.

Sem avançar nomes e sem confirmar se haverá novas contratações até ao fecho do mercado, Pako Ayestarán afirmou que "a realidade atual" é que os atuais jogadores "são suficientes para enfrentar o desafio deste sábado".

Neste sentido, defendeu que "há que ser positivo", uma vez que considerou que "já há demasiado pessimismo e ansiedade na sociedade, com todo o tema da covid-19 que se vive e mesmo nas informações positivas, há sempre um 'mas' e não se pode viver assim".

"Há que enfrentar a realidade, que é difícil, mas não se pode estar a olhar sempre para o que não temos, porque, senão, deixamos de viver. Com o Tondela é o mesmo, como na vida, temos de ser positivos e vamos acreditar que vamos ter os jogadores que precisamos", disse.

O Tondela, com 15 pontos, na 13.ª posição, vai este sábado ao Estádio do Bessa, pelas 20:30, defrontar o Boavista, em 11.º lugar, com 16 pontos, em jogo da 17.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Miguel Nogueira.

