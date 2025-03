"Jogo difícil, contra um adversário direto. O apoio do publico vai fazer uma casa difícil, e nós vamos tentar pegar naquilo que temos vindo a fazer e procurar vencer, conscientes da realidade, das dificuldades e das lutas que temos de travar", disse Rui Ferreira, na antevisão ao jogo no São Luís.

O técnico do AVS disse estar consciente da responsabilidade do jogo e insistiu na importância de "dar continuidade aos resultados positivos.

"Não podemos fugir dos números da classificação, esperamos um adversário pressionante e não na expectativa, que também quer ir à procura da vitória", referiu.

Rui Ferreira falou mesmo "num jogo do gato e do rato", no qual o AVS vai "tentar explorar os espaços que possam ser dados".

"Acreditamos muito que vamos fazer as coisas bem e vamos tentar alargar a distância [para o Farense]", referiu.

Jorge Teixeira, Kiki Afonso e Vasco Lopes são os jogadores descartados por Rui Ferreira para o jogo em Faro, devido a lesão.

David Rafael Silva, da associação do Porto, foi o árbitro destacado parar dirigir o jogo no Estádio São Luís, em Faro, no domingo, a partir das 18:00, entre o Farense, 17.º e penúltimo classificado, em zona de descida direta, com 16 pontos, e o AVS, uma posição acima, em 16.º, em lugar de play-off, com 20.

CYA // JP

Lusa/Fim