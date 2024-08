Um golo de Nenê, aos 74, foi o suficiente para o conjunto recém-promovido somar o primeiro triunfo na presente edição da I Liga, impondo, por outro lado, a primeira derrota aos vitorianos, que vinham de dois triunfos nas duas primeiras rondas.

Com esta vitória, o AVS fecha a jornada no 10.º lugar, com quatro pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é oitavo, com seis pontos.

