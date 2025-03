AVS bate Farense com penálti de Zé Luís nos descontos e sobe ao 14.º lugar

O AVS saltou hoje do 16.º para o 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no reduto do Farense, 17.º e penúltimo colocado, por 1-0, em encontro da 24.ª jornada da prova.