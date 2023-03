"Entre altos e baixos, a minha carreira como atleta profissional foi uma jornada incrível. Obrigado aos meus fãs por estarem comigo durante este caminho. Estou muito grato por tudo e animado com o que está por vir", escreveu Adebayor, na rede social Instagram.

Apesar da longa carreira, o ponta de lança africano, que vestiu as cores do Togo no Mundial de 2006, na Alemanha, apenas conta com dois títulos conquistados e ambos na época 2010/11. Pelo Manchester City, ergueu a Taça de Inglaterra, e, na segunda metade da temporada, já cedido pelos 'citizens', a Taça do Rei de Espanha, ao serviço do Real Madrid, sob o comando do português José Mourinho.

Pelo Togo, foi internacional em 84 ocasiões e tornou-se no maior 'artilheiro' da história do seu país, com um total de 32 golos.

Adebayor iniciou a carreira como sénior nos franceses do Metz, em 2000/01, seguindo-se o Mónaco, em 2003/04, emblema que serviu até ingressar no campeonato inglês, para servir o Arsenal entre 2006 e 2009.

O Manchester City foi o passo seguinte, sendo que foi cedido em 2011 ao Real Madrid, clube no qual acabou por não permanecer, cumprindo novo empréstimo em Inglaterra, mas ao serviço do Tottenham.

Crystal Palace, de Inglaterra, Basaksehir e Kayserispor, ambos da Turquia, Olimpia, do Paraguai, são os outros clubes que serviu na fase descendente da carreira, concluída no AC Semassi, do Togo.

