O futebolista e a SAD transmontana "acertaram, por mútuo acordo, a revogação do contrato que ligava as partes até ao final da temporada", lê-se em nota publicada nas redes sociais.

Entretanto, o emblema casapiano anunciou a contratação do avançado formado no Tottenham, em Inglaterra, onde passou, também, pelo Coventry City e Plymouth Argyle.

Rúben Lameiras estava ao serviço do Desportivo de Chaves desde agosto de 2023, tendo cumprido cinco jogos com a camisola 'azul-grená'.

Em solo português, passou antes pelo Vitória de Guimarães e pelo Famalicão.

Além-fronteiras atuou, também, na Suécia, ao serviço do Atvidabergs, por empréstimo do Tottenham.

O avançado lisboeta é a terceira contratação dos 'gansos' no mercado de inverno, depois do médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund/Noruega) e do guarda-redes português Daniel Azevedo (ex-Belenenses).

