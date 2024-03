O avançado internacional olímpico, de 26 anos, chegou ao clube proveniente dos Orlando City, dos Estados Unidos, tendo realizado 13 jogos, com um golo e uma assistência, na segunda metade da temporada passada e contribuído para o histórico quinto lugar conseguido pelos arouquenses no campeonato.

Em maio de 2023, Benji Michel sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, que o obrigou a cirurgia e ausência prolongada, e não conseguiu assumir o mesmo nível de preponderância no regresso, em novembro, já com Daniel Sousa no comando técnico, somando apenas seis utilizações.

Com o interregno para os compromissos das seleções, o conjunto da Serra da Freita, que ocupa atualmente o sétimo lugar da I Liga, com 34 pontos, volta à competição em 30 de março, com a receção ao Farense, para a 27.ª jornada.

