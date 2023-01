Anunciado com um vídeo em que surge acompanhado do compatriota e agora colega nos 'gansos' Kunimoto, Yuki Soma chega ao conjunto orientado pelo técnico Filipe Martins após alinhar numa partida pela seleção nipónica no Qatar, na derrota com a Costa Rica (1-0).

O extremo, de 25 anos, realizou, na última época, 45 encontros pelo Nagoya Grampus, com três golos apontados, partindo para a primeira aventura fora do Japão, depois de começar a carreira no Waseda University e ter uma breve passagem pelo Kashima Antlers.

Yuki Soma vem colmatar a lesão prolongada do brasileiro Léo Natel e um reforço para as alas era um pedido expresso de Filipe Martins para a janela de transferências, como já tinha afirmado em várias conferências de imprensa que decorreram no último mês.

O Casa Pia, que segue no quinto posto da I Liga, com 27 pontos, recebe no domingo o Gil Vicente, 15.º, com 15, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 18:00, num encontro a contar para a 17.ª ronda, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.

DYRP // MO

