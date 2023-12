Os montantes envolvidos no negócio não foram especificados pelo recordista de títulos e atual terceiro colocado da prova, que passou a ser orientado pelo técnico luso em 05 de dezembro e conta no plantel com o médio João Carvalho e o avançado Daniel Podence.

Fran Navarro deixa para trás uma adaptação irregular ao FC Porto, pelo qual fez um golo em 10 partidas na primeira metade de 2023/24, tendo somado 279 minutos de utilização.

Contratado ao Gil Vicente em julho, por um montante próximo dos sete milhões de euros (ME), o melhor marcador de sempre do emblema de Barcelos no escalão principal tinha rubricado um contrato de cinco temporadas com os 'azuis e brancos', até junho de 2028.

Fran Navarro partilhou com João Mário, do campeão nacional Benfica, o terceiro e último lugar do pódio dos melhores marcadores da prova em 2022/23, ao anotar 17 golos, para melhorar o registo de 16 anotados na primeira época em Portugal, num total de 66 jogos.

Nascido nos arredores de Valência, o dianteiro, de 25 anos, formou-se no emblema 'che' (2015-2021), mas nunca alinhou pela equipa principal e foi cedido aos belgas do Lokeren (2019/20), antes de ter selado uma das vendas mais avultadas da história do Gil Vicente.

O FC Porto concretizou a segunda saída na reabertura da janela de transferências, na sequência da cedência do extremo Gabriel Veron ao Cruzeiro, do campeonato brasileiro.

