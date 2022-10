"Estou muito feliz por poder assinar esta renovação. O FC Porto é um clube que me fez evoluir muito até aqui. É muito gratificante por tudo o que fizeram por mim e agora quero fazer de tudo para contribuir em campo e continuar a dar felicidade ao nosso clube e aos nossos adeptos", observou o avançado, citado pelo sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

Evanilson, que completou 23 anos na quinta-feira, está a realizar a terceira época no FC Porto, pelo qual já somou 30 golos e sete assistências em 82 jogos disputados em todas as competições, contando 12 partidas, cinco tentos e dois passes para golo em 2022/23.

"Na temporada passada tive bons números e a nossa equipa esteve muito bem. Espero continuar a fazer golos e a ajudar a equipa e, principalmente, ser campeão. É isso que desejamos", frisou o dianteiro, que foi contratado ao Fluminense, em setembro de 2020.

Depois de uma época de estreia a alternar entre as equipas principal e B dos 'dragões', Evanilson conquistou espaço nas opções preferenciais do treinador Sérgio Conceição e juntou os seus primeiros êxitos no principal escalão e na Taça de Portugal em 2021/22.

"Quem está no FC Porto joga sempre para conquistar títulos, mas damos um passo de cada vez. Se continuarmos a fazer o nosso trabalho bem feito, poderemos voltar a ser campeões", desejou o jogador, autor de um golo e uma assistência para a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira ante o Tondela (3-0), da II Liga, no arranque de 2022/23.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

