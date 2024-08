Reforço mais caro da história do 12.º classificado da edição 2023/24 da Premier League, que tem como diretor desportivo o português Tiago Pinto, o avançado protagonizou a primeira saída significativa dos 'dragões' na presidência de André Villas-Boas.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto revelou ter assegurado 10% de mais-valias de uma futura transferência e evitado o pagamento de serviços de intermediação, após ter investido 4,75 ME - 3,25 ME fixos, acrescidos de 1,5 ME em variáveis - na aquisição dos 20% do passe detidos pelo Tombense, do terceiro escalão brasileiro.

Evanilson, de 24 anos, tinha chegado aos 'dragões' em 2020/21, oriundo dos brasileiros do Fluminense, num negócio avaliado em 8,8 ME por 80% dos direitos económicos, e totalizou 154 encontros, 60 tentos e 17 assistências, num percurso coroado pela conquista de um campeonato, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Melhor marcador 'azul e branco' em 2023/24, com 25 golos em 42 jogos nas diversas provas, o ponta de lança esteve recentemente ao serviço da seleção principal do Brasil na Copa América, nos Estados Unidos, e integrou os trabalhos de pré-temporada do conjunto orientado por Vítor Bruno no final de julho, sendo apenas lançado como suplente no triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-0), no sábado, da jornada inaugural da I Liga.

Evanilson é a sexta saída do FC Porto na janela de transferências de verão, após Jorge Sánchez, de regresso aos neerlandeses do Ajax, o ex-capitão Pepe, que encerrou a carreira profissional, João Marcelo, cuja cláusula de compra definitiva foi exercida pelos brasileiros do Cruzeiro, João Mendes, novamente contratado pelo Vitória de Guimarães, e Mehdi Taremi, reforço do campeão italiano Inter Milão a custo zero.

RYTF // MO

Lusa/Fim