Referência das 'panteras' no início de 2023/24, com três golos em quatro jogos, incluindo um 'bis' na receção vitoriosa ao campeão nacional Benfica (3-2), na jornada inaugural do campeonato, o dianteiro voltou a ser chamado pelo técnico italiano Francesco Calzona.

Róbert Bozeník, de 23 anos, contabiliza 31 partidas e cinco tentos pela seleção principal da Eslováquia e participou como suplente utilizado em dois dos quatro duelos realizados pelos centro-europeus no Grupo J de acesso ao Euro2024, que decorrerá na Alemanha.

Matús Kmet e Jakub Kadák estrearam-se nesta convocatória de 29 nomes, cujas figuras passam pelo defesa central Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), os médios Juraj Kucka (Slovan Bratislava) e Stanislav Lobotka (Nápoles) e o extremo Róbert Mak (Sydney FC).

De fora dos 'eleitos' ficou o ex-capitão Marek Hamsik, recordista de internacionalizações (138) e de golos (26), que acabou a sua carreira em junho com os últimos dois desafios pelo seu país, desempenhando agora funções na equipa técnica de Francesco Calzona.

A Eslováquia ocupa a segunda posição do Grupo J, com 10 pontos, dois abaixo do líder Portugal, que receberá em 08 de setembro, na capital Bratislava, onde, três dias depois, volta a jogar em casa frente ao Liechtenstein, na quinta e sexta rondas, respetivamente.

Os eslovacos almejam a terceira qualificação seguida como nação independente para o Europeu, na sequência das presenças em 2016 (oitavos de final) e 2020 (primeira fase).

Lista dos 29 convocados:

Guarda-redes: Martin Dúbravka (Newcastle, Ing), Marek Rodák (Fulham, Ing) e Henrich Ravas (Widzew Lódz, Pol).

Defesas: Peter Pekarík (Hertha Berlim, Ale), Michal Tomic (Slavia Praga, Cze), Matús Kmet (Trencín), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain, Fra), Dávid Hancko (Feyenoord, Ned), Norbert Gyömbér (Salernitana, Ita), Denis Vavro (Copenhaga, Din), Vernon De Marco (Hatta Club, EAU) e Martin Valjent (Maiorca, Esp).

Médios: Stanislav Lobotka (Nápoles, Ita), Patrik Hrosovský (Genk, Bel), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), László Bénes (Hamburgo, Ale), Ondrej Duda (Hellas Verona, Ita), Matús Bero (Bochum, Ale) e Jakub Kadák (Luzern, Sui).

Avançados: Róbert Mak (Sydney FC, Aus), Lucas Haraslín (Sparta Praga, Cze), Erik Jirka (Viktoria Plzen, Cze), Tomás Suslov (Groningen, Ned), Róbert Polievka (Dukla Banská Bystrica), Róbert Bozeník (Boavista), Dávid Duris (Zilina), Ivan Schranz (Slavia Praga, Cze), Lubomir Tupta (Slovan Liberec, Cze) e Adam Zrelák (Warta Poznan, Pol).

RYTF // AJO

Lusa/Fim