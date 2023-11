"Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo!", escreveu na redes sociais X (antigo Twitter) e Instagram o avançado que joga nos espanhóis do Real Madrid.

De acordo com o portal de notícias desportivas brasileiro Globo Esporte, o jogador de 22 anos está a ponderar apresentar uma queixa criminal, após ter sido inundado por 'emojis' de bananas e macacos nas redes sociais.

"Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com o seu comportamento criminoso", lamentou Rodrygo.

"Azar o deles. Nós não vamos parar!" garantiu o avançado.

Rodrygo jogou toda a partida contra a Argentina, que venceu por 0-1 no Rio de Janeiro, na terça-feira, o primeiro desaire em casa de sempre dos 'canarinhos' em eliminatórias de acesso ao Mundial de futebol.

O atacante teve discussões acaloradas com os argentinos Lionel Messi e Rodrigo De Paul durante a partida, com o início do jogo a atrasar quase meia hora devido a confrontos entre adeptos e agentes policiais nas bancadas.

Após a publicação, Rodrygo recebeu a solidariedade de vários companheiros da seleção brasileira, incluindo Neymar e Vinicius Jr., ele próprio alvo regular de ataques racistas em Espanha, onde joga também no Real Madrid.

Neymar e Vinicius Jr. estiveram ausentes por lesão do "superclássico" contra a Argentina, no estádio do Maracanã, a contar para a zona sul-americana de qualificação para o Mundial2026 de futebol.

VQ (RBA/PFO/JEC) // CAD

Lusa/Fim