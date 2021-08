Marcel Sabitzer, de 27 anos, é o terceiro elemento contratado este verão pelo campeão bávaro Bayern Munique ao Leipzig, depois do treinador revelação Julian Nagelsmann, de 34 anos, e do defesa francês Dayot Upamecano, de 22.

"Marcel Sabitzer tem tudo o que um jogador precisa no Bayern. E não necessita de um longo período de adaptação, porque já está muito familiarizado com a filosofia do nosso treinador", afirmou o presidente do clube, o antigo guarda-redes Oliver Kahn.

Sabitzer, que irá ter a forte concorrência de Joshua Kimmich e Leon Goretzka, está a recuperar de uma lesão no músculo adutor, que o obriga a estar ausente de pelo menos as duas próximas eliminatórias da Áustria para o Mundial2022, contra a Moldávia e Israel.

