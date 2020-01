Austríaco Dominic Thiem vence Gael Monfils e garante lugar nos 'quartos' O número cinco do 'ranking' ATP, Dominic Thiem, derrotou hoje Gael Monfils por 6-2, 6-4, 6-4 e garantiu pela primeira vez um lugar nos quartos de final do Open da Austrália em ténis. desporto Lusa desporto/austriaco-dominic-thiem-vence-gael-monfils-e-_5e2ed174f000f412c3a90b18





Foi a sexta vitória consecutiva do austríaco sobre o jogador francês. O resultado faz de Thiem o primeiro jogador da Áustria a chegar aos quartos de final da prova desde Stefan Koubek em 2002.

Thiem jogará com Rafael Nadal ou Nick Kyrgios na quarta-feira. O tenista perdeu as duas últimas finais do Open de França para Nadal.

