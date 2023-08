A campeã mundial e europeia em pista coberta, vice-campeã da Europa ao ar livre, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e quinta nos Campeonatos do Mundo Oregon2022 - a melhor classificação lusa de sempre na disciplina - estreia-se na capital húngara na qualificação, marcada para as 10:25 locais (09:25 em Lisboa).

O apuramento para a final, também hoje, mas às 20:15 (19:15), está à distância de 19,10 metros, ou a presença entre as 12 primeiras dos dois grupos de qualificação.

Dongmo, de 33 anos, inicia o concurso com a terceira melhor marca do ano no Grupo B, com os 19,76 conseguidos na conquista do Europeu 'indoor' em Istambul, na Turquia, atrás da chinesa Lijiao Gong (20,06), campeã olímpica e vice-campeã do mundo, e da norte-americana Chase Ealey (20,06), detentora do título mundial.

A recordista portuguesa, com 20,43, que foi 20.ª em Pequim2015, ainda pelos Camarões, detém a sexta marca de 2023 entre as inscritas, com a norte-americana Maggie Ewen (20,45), a canadiana Sarah Mitton (19,83) e a jamaicana Danniel Thomas-Dodd (19,77) a encabeçar o Grupo A.

Jessica Inchude, de 27 anos e que foi 17.ª em Oregon2022 [e 30.ª em Londres2017 ainda pela Guiné-Bissau] integra este agrupamento, com 18,65 como melhor marca do ano, dois centímetros abaixo do seu recorde pessoal, enquanto a estreante Eliana Bandeira, de 27, disputa o Grupo B, tal como Dongmo, apresentando-se com 18,49 como recorde pessoal conseguido já em 2023.

A final do concurso feminino do lançamento do peso, única disciplina em que Portugal 'esgotou' a quota, encerra a participação lusa nos Mundiais, num dia em que vai ser ainda disputada a maratona feminina.

Solange Jesus, de 36 anos, cumpre a estreia em Campeonatos do Mundo, apresentando-se entre as 78 atletas à partida para os 42,195 quilómetros no circuito urbano de Budapeste, com partida e chegada à Praça dos Heróis, às 07:00 (06:00 em Lisboa), com o 47.º tempo entre as presentes (02:28.15 horas do seu recorde pessoal conseguido este ano).

Rosa Mota, em Roma1987, e Manuela Machado, em Gotemburgo1995, já conquistaram as medalhas de ouro em Mundiais, nesta emblemática distância.

- Sábado, 26 ago:

HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)

07:00 (06:00) Maratona (F) Solange Jesus

10:25 (09:25) Lançamento do peso (F) - qualificação Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira

20:15 (19:15) Lançamento do peso (F) - final Auriol Dongmo, Jessica Inchude e Eliana Bandeira (a)

(a) Caso se qualifiquem

