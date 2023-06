Dongmo conseguiu novo ouro para Portugal e ajudou à causa da manutenção na primeira divisão do campeonato da Europa, integrado no programa de Cracóvia2023, com o único lançamento acima de 19 metros do dia, deixando a alemã Yemisi Ogunleye em segundo, com 18,85, e a sueca Axelina Johansson em terceiro, com 18,32.

É o segundo ouro e a terceira medalha do dia para Portugal, que já tinha vencido no K1 200 metros na canoagem, por Messias Baptista, e conseguido um bronze na mesma distância, por Francisca Laia, a que se junta um bronze de Ana Cruz no kata, disciplina do karaté, na quinta-feira, elevando a quatro o número de pódios portugueses em Cracóvia2023.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

SIF/RBA // JP

Lusa/Fim