Novamente sem João Félix, que continua a recuperar de lesão, o Atlético Madrid aproveitou da melhor forma o desaire da Real Sociedad no campo do Espanyol e apanhou os bascos no segundo posto da prova, colocando também pressão sobre o vizinho e eterno rival Real, que ainda hoje recebe o Sevilha, quarto classificado.

Depois de uma primeira parte sem golos, os campeões espanhóis acabaram por construir a goleada na segunda parte, com golos de Lemar (56 minutos), Griezmann (70), Correa (76) e Cunha (86), enquanto o Cádiz ainda reduziu com a ajuda do guarda-redes Oblak (ex-Benfica), que fez autogolo, aos 86.

Com este resultado, o Atlético Madrid, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, num encontro que será determinante no futuro dos 'dragões' na prova, passou a somar 29 pontos, os mesmo da Real Sociedad, e fica a torcer por um 'tropeção' do Real Madrid perante o Sevilha de Julen Lopetegui (ex-técnico do FC Porto).

No quinto posto segue o Bétis, que recebeu e bateu o Levante, de Rúben Vezo, por 3-1, com um 'hat-trick' de Juanmi, numa partida em que o guarda-redes luso Rui Silva foi titular na equipa de Sevilha e teve a companhia de William Carvalho na segunda parte.

