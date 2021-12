"Stefan Savic foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita após realizar uma ressonância magnética. O nosso defesa, que foi forçado a abandonar o relvado durante o jogo de sábado contra o Maiorca, fará um tratamento fisioterapêutico e sessões de readaptação", lê-se num comunicado no site oficial do clube espanhol.

Savic, de 30 anos, foi obrigado abandonar o relvado logo aos 11 minutos, num duelo para a Liga espanhola que os 'colchoneros' perderam por 2-1 em casa.

Em jogo do Grupo B da 'Champions', o Atlético Madrid, de João Félix, está obrigado a vencer o FC Porto e esperar que, em Itália, o AC Milan não bata o Liverpool. Caso os italianos batam os ingleses, que já estão apurados, a equipa espanhola está obrigada a marcar mais golos no Estádio do Dragão.

O encontro está agendado para as 20:00.

LG // NFO

Lusa/fim