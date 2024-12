Depois de uma primeira parte sem golos, Diego Simeone decidiu mexer na equipa ao intervalo, lançando o norueguês Alexander Sorloth, e a aposta mostrou-se certeira, já que foi o avançado nórdico o autor do único golo do jogo, apontado aos 69 minutos, após passe do argentino Nahuel Molina, que entrou em campo aos 56.

Com a vitória, a 11.ª consecutiva em todas as competições, o Atlético de Madrid subiu para o segundo lugar com 38 pontos, os mesmos do FC Barcelona, que hoje joga com o Leganés e ficará com mais uma partida do que os 'colchoneros'.

Na terceira posição está o Real Madrid, que empatou no sábado a três bolas na visita ao Rayo Vallecano e tem menos um ponto do que Atlético e 'Barça'.

Na próxima ronda, o Atlético de Madrid desloca-se ao terreno do FC Barcelona, num duelo direto pela liderança do campeonato.

Já o Getafe segue em 15.º na La Liga, com 16 pontos.

