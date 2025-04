O médio Javier Muñoz apontou o único golo da partida da 32.ª jornada já no período de descontos da segunda parte, aos 90+3 minutos, dando os três valiosos pontos à formação das Ilhas Canárias, que contou com os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva como titulares e segue na 17.ª posição - a primeira acima da 'linha de água' -, com 32 pontos.

Já os 'colchoneros' são terceiros, com 63 pontos, menos três do que o Real Madrid, que recebe no domingo o Athletic Bilbau, e menos 10 face ao FC Barcelona, ficando mais longe do sonho do título em Espanha.

Isto, depois de os catalães terem conseguido uma sensacional reviravolta em casa frente ao Celta de Vigo (oitavo classificado, com 43 pontos), passando de uma desvantagem de 3-1 para uma vitória por 4-3, com um golo de penálti marcado por Raphinha, aos 90+8.

Nos outros dois jogos do dia em Espanha, o Maiorca (sétimo, com 44) e o Leganés (19.º e penúltimo, com 29) empataram a zero, e o Valência (14.º, com 38) empatou 1-1 na visita ao Rayo Vallecano (nono, com 41).

DN // MO

Lusa/Fim