Um golo do francês Antoine Griezmann aos 90 minutos e outro do brasileiro Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, aos 85, permitiram à equipa 'colchonera' assegurar os três pontos e subir aos 28 pontos, com um jogo a menos.

Depois dos resultados deste fim de semana, em que os primeiros venceram, lidera o Girona, com 34 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 32, e pelo FC Barcelona, com 30 pontos.

Gerard Moreno adiantou o Villarreal, aos 20 minutos, em recarga a um primeiro remate de Sorloth, que Oblak não defendeu totalmente.

A passe de Griezmann, o belga Witsel empatou, aos 47 minutos, e relançou a partida, que acabou por pender para a equipa da casa nos últimos minutos.

Griezmann marcou o seu 169.º golo com a camisola do Atlético e igualou Adrián Escudero como segundo goleador máximo na história do clube - o primeiro continua a ser Luis Aragonés, que entre 1964 e 1974 marcou por 173 vezes.

Em grande na Liga dos Campeões, o Atlético também está a fazer um campeonato interno muito positivo, sobretudo no Metropolitano: somou a sua 15.ª vitória consecutiva como anfitrião, um recorde para Diego Simeone.

Mais cedo, no dérbi andaluz, Sevilha e Bétis empataram 1-1, com os golos marcados por Ayoze Pérez, aos 72 minutos, para o Bétis, e Rakitic, aos 79, para o Sevilha.

Ao início da tarde, o FC Barcelona, com João Cancelo e João Félix na equipa, bateu o Alavés, com reviravolta, também, por 2-1 - Lewandowski, aos 53 e 78, anulou a vantagem inicial Samu Omorodion, logo no primeiro minuto.

