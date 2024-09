No Wanda Metropolitano, o primeiro momento chave do encontro aconteceu aos 64 minutos, com Éder Militão a dar vantagem aos 'blancos', após uma boa jogada individual de Vinicius Jr. na direita.

O mau comportamento de alguns adeptos do Atlético de Madrid, que lançaram objetos na direção de Thibault Courtois, antigo jogador dos 'colchoneros', obrigou o árbitro do encontro a interromper a partida durante alguns minutos e mandar as equipas regressar aos balneários.

No recomeço, o Atlético de Madrid foi tentando encostar o Real Madrid para perto da sua área e, já depois de o guarda-redes belga ter feito duas boas intervenções, Angel Correa empatou a partida aos 90+5, num lance inicialmente anulado pelo árbitro, mas validado pelo videoárbitro, que pouco depois aconselhou o árbitro a expulsar o 'colchonero' Marcos Llorente.

Com este empate, nenhuma das duas equipas aproveitou totalmente a derrota do líder FC Barcelona com o Osasuna, com o Real Madrid a somar 18 pontos na segunda posição, mais dois do que o Atlético de Madrid e a três dos 'blaugrana'.

O Athletic Bilbau podia estar empatado com o Atlético na terceira posição, mas viu o Sevilha empatar nos descontos no País Basco, com um autogolo do guarda-redes Alex Padilla, aos 90+3, oito minutos depois de ter sido lançado em campo após a expulsão de Julen Agirrezabala.

Antes, os bascos tinham-se adiantado no marcador por Mikel Jauregizar (36), segurando o quarto lugar, com 14 pontos, os mesmos de Maiorca (quinto), Villarreal (sexto) e Osasuna (sétimo).

O Sevilha ocupa o 13.º lugar, com nove pontos, os mesmos do Girona (12.º), equipa surpresa da última temporada, que somou o quarto encontro consecutivo sem vencer, ao empatar a um golo no terreno do Celta de Vigo, que é 10.º, com 10.

A jogar fora, o Girona adiantou-se por Yangel Herrera, aos 38 minutos, mas o veterano Iago Aspas, no seu 501.º jogo pelos galegos empatou a partida aos 81.

Com o guarda-redes Rui Silva a titular e ainda sem o lesionado William Carvalho, o Betis só conseguiu garantir o triunfo em casa com o Espanyol, por 1-0, nos instantes finais, com a equipa de Sevilha a subir ao oitavo posto, com 12 pontos, e os catalães a seguirem em 17.º, com sete, dois pontos acima da zona de despromoção.

Abde Ezzalzouli desperdiçou uma grande penalidade aos 45 minutos, num lance que deixou o treinador do Betis, Maurício Pellegrini, irritado, porque o marcador dos penáltis é Giovani Lo Celso, que viria a dar o triunfo aos sevilhanos aos 85.

