O técnico, recordista de número de jogos (397) no comando do Athletic Bilbau, vai assim cumprir a nona temporada no emblema bilbaíno, que na próxima época estará de volta às competições europeias.

Valverde levou o Athletic à qualificação europeia pela sexta vez e vai liderar a campanha continental da equipa pela quinta ocasião.

"É emocionante poder liderar o Athletic novamente por mais um ano, com todo o suspense e esperança pelo que está por vir este ano. Foi um ano especial, diferente e histórico. No próximo ano, será mais difícil, porque há mais competições, mas também mais emocionante por causa delas", salientou Valverde, em declarações divulgadas no site oficial dos bascos.

Além do Athletic Bilbau, que está a comandar pela terceira vez na carreira, o técnico, de 60 anos, conta ainda no currículo com passagens por Espanyol, Villarreal, Valência, FC Barcelona e Olympiacos.

