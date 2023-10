A equipa de Bergamo esteve a perder por 2-0, na sequência dos golos marcados pelo belga De Ketelaere, na própria baliza (cinco minutos), e pelo argentino Taty Castellanos (11), restabeleceu o empate, por intermédio do brasileiro Ederson (33) e do bósnio Kolasinac (63), mas não resistiu ao tento do uruguaio Matias Vecino (83).

A Atalanta manteve-se na sexta posição, a um ponto de distância do Nápoles (quarto classificado), campeão em título e adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, e da Fiorentina (quinta), que se defrontam hoje, no encerramento da ronda, e podem afastar-se mais.

A formação bergamasca, que na quinta-feira venceu por 2-1 no estádio José Alvalade, assistiu também a aproximação do Monza (sétimo) e do Frosinone (oitavo), ambos com menos um ponto, depois de hoje se terem imposto nas receções à Salernitana, por 3-0, e ao Verona, por 2-1.

O AC Milan lidera o campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o rival Inter Milão, que integra o grupo do Benfica na 'Champions', e quatro sobre a Juventus, terceira colocada da Série A.

