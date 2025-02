Com Rui Patrício como suplente não utilizado, a equipa de Bérgamo não conseguiu sair do 'nulo' ante o agora 13.º classificado, com 24 pontos, num jogo desinteressante e com poucas oportunidades de golo de parte a parte.

O resultado é mais penalizador para os homens da casa, que perderam pontos pela terceira vez nas últimas cinco jornadas da Serie A, hoje na 'ressaca' da derrota com o Club Brugge (2-1), na primeira mão do play-off de acesso ao oitavos de final da Liga dos Campeões.

A formação orientada por Gian Piero Gasperini soma agora 51 pontos no terceiro lugar, provisoriamente a três pontos do Inter Milão, segundo, e quatro do líder, Nápoles, que ainda vão jogar nesta ronda.

Ainda hoje, o AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição, recebe o Verona, pelas 19:45 de Lisboa, já depois do jogo 'grande' da jornada, que opõe a Lazio, quarta classificada, aos napolitanos, em Roma.

