A equipa de Milão abriu o marcador aos 14 minutos, pelo turco Hakan Çalhanoglu, um grande golo na execução de um livre do flanco esquerdo do ataque milanês que fez a bola entrar diretamente junto ao poste mais distante da baliza de Pierluigi Gollini.

A equipa de Bérgamo respondeu vinte minutos depois, aos 34, com um golo do avançado colombiano Duvan Zapata, a apanhar uma sobra de um remate do seu colega e médio suíço Remo Freuler, para bater Donnarumma.

No entanto, entre os dois golos, a Atalanta desperdiçou um penálti, aos 26 minutos, pelo médio ucraniano Ruslan Malinovsky, cujo remate permitiu a defesa de Donnarumma.

O internacional português Rafael Leão foi lançado em campo aos 60 minutos, a render o avançado ucraniano Ante Rebic.

Com este empate, a Juventus, que lidera com 80 pontos, poderá celebrar o título no domingo, caso vença na receção à Sampdoria, pelo que passaria a somar 83, marca inalcançável nas duas últimas jornadas por qualquer dos seus perseguidores.

A Atalanta segue em segundo lugar, com 75 pontos, o Inter, que joga no terreno do Génova no sábado, é terceiro, com 73, e a Lazio, que vai a Verona no domingo, é quarto, com 72.

