Numa final em que a equipa alemã partia com algum favoritismo, muito por culpa da sensacional época que protagonizou, que culminou com a conquista inédita do campeonato alemão e a presença nesta final, a Atalanta voltou a surpreender e Lookman vestiu a pele de herói, ao anotar, aos 12, 26 e 75 minutos, os golos italianos, acabando ainda com a invencibilidade na época da equipa germânica.

Com esta conquista, na que foi a sua primeira final internacional, a Atalanta assegura definitivamente a presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, para a qual o Benfica pode ainda se apurar diretamente, mas precisa que os italianos ocupem um dos quatro primeiros lugares na Liga italiana.

