Os anfitriões, com a confiança 'em alta' após o apuramento para a final da Liga Europa, em que vão defrontar, em 22 de maio, em Dublin, na República da Irlanda, os alemães do Bayer Leverkusen, precisamente 'carrascos' da Roma nas meias-finais, fizeram valer o seu melhor momento.

A Atalanta dominou de forma clara a primeira parte e colocou-se em vantagem com um 'bis' do avançado belga Charles De Ketelaere, aos 18 e 20 minutos, enquanto a Roma, em que o dianteiro português João Costa entrou aos 86 minutos, reduziu por Pellegrini, de grande penalidade, aos 66.

A formação comandada por Gian Piero Gasperini instalou-se no quinto lugar da Serie A, o último de acesso à fase de liga da próxima Liga dos Campeões, com 63 pontos (menos um jogo), mais três do que o adversário de hoje.

Este desfecho confirmou, com duas jornadas por disputar, o apuramento matemático de Bolonha e Juventus, terceiro e quarto classificados, ambos com 67, para a 'Champions'.

O Bolonha, sete vezes campeão italiano, volta à máxima competição continental 60 anos depois da presença na edição de 1964/65 da Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Para a histórica 'Juve', está confirmado o regresso à principal competição europeia, depois de ter empatado hoje com a Salernitana (1-1), com o francês Adrien Rabiot a impedir a derrota caseira com o lanterna-vermelha, já no período de compensação da partida.

O defesa Niccolo Pierozzi adiantou os forasteiros, aos 27 minutos, e, apesar do domínio no encontro, a 'vecchia signora' só alcançou a igualdade aos 90+1, que somou o quinto empate consecutivo mas impediu o 'escândalo' em Turim.

A despromovida Salernitana ocupa o 20.º e último lugar com apenas 16 pontos.

Noutro jogo do dia, em Itália, a Lazio bateu o Empoli, por 2-0, com golos de Patric (45+3) e Vecino (89), e está na sétima posição com 59, enquanto o adversário é 17.º com 32 e ainda não garantiu a permanência na primeira divisão transalpina.

Por seu turno, o Génova (11.º com 46) bateu o Sassuolo (19.º e antepenúltimo com 29), por 2-1, enquanto o Verona (14.º com 34) perdeu em casa com o Torino (10.º com 50), pelo mesmo resultado.

O Inter Milão já confirmou o seu 20.º título de campeão italiano, com 92 pontos, com o segundo lugar ocupado pelo AC Milan (74), de Rafael Leão.

A 36.ª ronda da Serie A encerra na segunda-feira com as partidas Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza.

EYP (DN) // JP

Lusa/Fim