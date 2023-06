Em vídeos publicados nas redes sociais, Anthony Taylor, que arbitrou na quarta-feira a final da Liga Europa entre a Roma, de José Mourinho, e o Sevilha, foi cercado e insultado na quinta-feira, quando estava com a família no aeroporto.

A situação aconteceu no aeroporto de Budapeste, cidade da final que a Roma perdeu nas grandes penalidades, e o árbitro, junto à família, teve de ser rodeado por seguranças, enquanto os adeptos gritavam e atiraram uma garrafa e uma cadeira.

"Estamos chocados com os insultos, injustificados e repugnantes, dirigidos ao Anthony e à sua família, quando tentavam voltar para casa, depois de ter arbitrado a final da Liga Europa. Vamos continuar a apoiar o Anthony e a sua família", refere a PGMOL, em comunicado.

Da parte da Liga inglesa, também existe choque pelos momentos vividos pelo árbitro no aeroporto já na quinta-feira, com o organismo a solidarizar-se com Taylor.

"Estamos chocados e consternados (...). Ninguém deveria ter de suportar pelo que passaram ontem [quinta-feira], que é indesculpável. O Anthony é um dos nossos árbitros mais talentosos e experientes, apoiamo-lo totalmente e à sua família", comunicou a Premier League.

No seguimento dos incidentes, também os responsáveis do aeroporto Ferenc-Liszt, em Budapeste, comunicaram que um adepto italiano "foi detido pela polícia" e que lhe foi "aberto um inquérito, face às agressões".

Os acontecimentos sucederam-se aos do próprio jogo, que terminou 1-1 e o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades (4-1), e no qual o árbitro inglês mostrou 14 cartões amarelos, oito dos quais a jogadores da Roma.

No final, o treinador 'romano', o português José Mourinho, criticou a arbitragem de Anthony Taylor e já no estacionamento do Estádio Puskas fez uma 'espera' ao árbitro, dirigindo-lhe críticas e insultos.

A UEFA ainda não se pronunciou em relação a eventuais sanções ao treinador português, aguardando pelo relatório do árbitro.

