No 'set' inicial, Barty conseguiu fazer o 'break' logo no primeiro serviço da nona colocada da hierarquia WTA, que respondeu pouco depois ao 3-2, voltando a pecar quando poderia ter igualado o resultado, deixando a adversária bem encaminhada para voltar a vencer um torneio que não se disputou em 2020, devido à pandemia de covid-19.

A lesão no pé direito, sofrida no início do segundo parcial, deixou Andreescu muito condicionada, obrigando à desistência em lágrimas, ao fim de 58 minutos.

Este foi o 10.ª título de singulares conquistado pela australiana, de 24 anos, o segundo da presente temporada, após ter erguido o troféu no Yarra Valley Classic, na Austrália, no início de fevereiro.

