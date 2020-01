Ashleigh Barty garante lugar nas 'meias' do Open da Austrália ao vencer Petra Kvitova A tenista australiana Ashleigh Barty, número um do mundo, venceu hoje a checa Petra Kvitova por 7/6 (8/6) e 6-2 e garantiu um lugar nas meias finais do Open da Austrália. desporto Lusa desporto/ashleigh-barty-garante-lugar-nas-meias-do_5e2fbd5c40d8a912bc5aea6d





Barty, de 23 anos, e que ganhou o seu primeiro torneio de Grand Slam no ano passado em Roland Garros, vai disputar com a norte-americana Sofia Kenin, 15.ª do 'ranking' mundial, uma vaga na final do torneio.

"Foi realmente incrível. Eu sabia que tinha que estar no meu melhor contra Petra e o primeiro 'set' foi crucial", disse Barty.

Kvitova, sétima do 'ranking' mundial, derrotara Barty em 2019 em Melbourne nos quartos de final. A 'vingança' da australiana demorou uma hora e 44 minutos, com a disputa do primeiro 'set' a durar 69 minutos.

Ashleigh Barty tornou-se na primeira australiana a atingir as meias finais do Open da Austrália desde Wendy Turnbull em 1984.

