As 214 vitórias da carreira de Paulo Gonçalves! No dia em que faz um mês desde o seu desaparecimento, recordamos o fantástico rol de vitórias que Paulo Gonçalves acumulou ao longo de 27 anos de carreira.





No dia em que faz um mês desde o seu desaparecimento, recordamos o fantástico rol de vitórias que Paulo Gonçalves acumulou ao longo de 27 anos de carreira.

O legado do “Speedy” jamais irá desaparecer da história do motociclismo em Portugal e os “records” que ainda hoje estão em seu nome são prova disso mesmo.

O piloto de Esposende é o único português a ter vencido provas em 6 especialidades do offroad: Motocross, Supercross, Enduro, Todo-o-Terreno, Cross Country e Rally Raids.

Vale a pena recordar todos os triunfos do maior piloto português de motos de todos os tempos.

1993

MX Iniciados – Moçarria

MX Iniciados – Avenal

MX Iniciados – Branca

MX Iniciados – Barcelos

MX Iniciados – Vila do Conde

1996

MX 125cc Sub18 – Barcelos

Em 1997, Paulo Gonçalves ganhou 14 provas (Foto: Luís Serra)

1997(invicto na classe MX2)

MX 125cc Sub18 – Águeda

MX 250cc Sto. Estevão

MX 125cc Sub18 – Sto. Estevão

MX 125cc Sub18 – Cortelha

MX 250cc Vila Pouca de Aguiar

MX 125cc Sub18 – Alqueidão

MX 125cc Moçarria

MX 125cc Arganil

MX 125cc Sto. Isidro

MX 125cc Carrazeda de Ansiães

SX Elite – Quarteira

SX Elite – Carrazeda de Ansiães

SX Elite – Poutena

SX Elite – Marinhais

Em 1998, Paulo Gonçalves triunfou em 15 corridas

(Foto: Motoni)

1998

MX 250cc – Águeda

MX 250cc – Cortelha

MX 250cc – Carrazeda de Ansiães

MX 250cc – Sto. Isidro

MX 250cc – Alqueidão

SX 250cc – Marinhais

SX Elite – Coimbra

SX 250cc – Coimbra

SX Elite – Quintiães

SX 250cc – Quintiães

SX Elite – Quarteira

SX 250cc – Quarteira

SX Elite – Poutena I

SX 250cc – Poutena I

SX 250cc – Poutena II

Em 1999, Paulo Gonçalves continuou a vencer no Motocross e Supercross mas também foi o ano em triunfou pela primeira vez numa prova de Enduro (Foto: Motoni)

1999

MX 250cc – Águeda

MX 250cc – Cortelha

MX 250cc – Carrazeda de Ansiães

MX 250cc – Casais de S. Quintino

MX 250cc – Alqueidão

SX Elite – Coimbra

SX 250cc – Coimbra

SX Elite – Glória do Ribatejo

SX 250cc – Glória do Ribatejo

Enduro 125cc – Ourém

SX Elite – Poutena I

SX 250cc – Poutena I

SX Elite – Poutena II

SX 250cc – Poutena II

Em 2000, Paulo Gonçalves não só venceu em Portugal como ainda triunfou numa ronda do campeonato da Europa de Motocross

2000

MX Elite – Casais de S. Quintino

MX 250cc – Casais de S. Quintino

MX Elite – Sto. Isidro

MX 250cc – Sto. Isidro

MX Elite – Cortelha

MX 250cc – Cortelha

MX Elite – Ponte de Sôr

MX 250cc – Ponte de Sôr

MX Elite – Alqueidão

MX 250cc – Alqueidão

SX Elite – Poutena

SX Elite – Coimbra

Enduro Absoluto – Lousã

Enduro 250cc 2T – Lousã (1º dia)

Enduro 250cc 2T – Lousã (2º dia)

GP de Portugal – Poutena (campeonato europeu de MX 250cc)

Em 2001, Paulo Gonçalves (centro) dominou as classes MX1 e MX Elite mas também conquistou o triunfo na Baja Portalegre!

(Foto: Rodrigo Castro)

2001

MX Elite – Casais de S. Quintino

MX 250cc – Casais de S. Quintino

MX Elite – Marinha das Ondas

MX 250cc – Marinha das Ondas

MX Elite – Ponte de Sôr

MX 250cc – Ponte de Sôr

MX Elite – Sto. Isidro

MX 250cc – Sto. Isidro

MX Elite – Cortelha

MX 250cc – Cortelha

MX Elite – Carrazeda de Ansiães

MX 250cc – Carrazeda de Ansiães

SX Elite – Coimbra I

SX Elite – Poutena I

SX Elite – Poutena II

SX Elite – Coimbra II

Baja Portalegre (Geral)

Baja Portalegre (Classe 4)

32 vitórias num único ano foi o record de Paulo Gonçalves… aconteceu em 2002!

(Foto: Rodrigo Castro)

2002

MX Elite – Casais de S. Quintino

MX1 – Casais de S. Quintino

MX Elite – Marinha das Ondas

MX1 – Marinha das Ondas

MX Elite – Águeda

MX1– Águeda

MX Elite – Sto. Isidro

MX1 – Sto. Isidro

MX Elite – Cortelha

MX1– Cortelha

MX1– Vila Pouca de Aguiar

MX Elite – Alqueidão

MX1 – Alqueidão

SX Elite – Marinhais

SX Elite – Coimbra

SX Elite – Glória do Ribatejo

SX Elite – Soure

SX Elite – Poutena

SX Elite – Quintiães

Enduro +250cc 4T – Ourém

Enduro +250cc 4T – Guimarães

Enduro Absoluto – Tomar (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Tomar (1º dia)

Enduro Absoluto – Tomar (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Tomar (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Alcanena (1º dia)

Enduro Absoluto – Alcanena (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Alcanena (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Lousã (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Lousã (2º dia)

Enduro Absoluto – Figueira da Foz (2º dia)

Enduro 250cc 2T – Figueira da Foz (1º dia)

Em 2003, Paulo Gonçalves passou a dedicar-se ao Enduro mas continuou a aparecer no Motocross e Supercross

(Foto: Rodrigo Castro)

2003

Enduro +250cc 4T – Guimarães (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Guimarães (2º dia)

Enduro Absoluto – Oliveira do Hospital (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Oliveira do Hospital (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Oliveira do Hospital (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Tomar (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Alcanena (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Alcanena (2º dia)

Enduro +250cc 4T – Figueira da Foz (1º dia)

Enduro +250cc 4T – Figueira da Foz (2º dia)

Em 2004, Paulo Gonçalves foi o campeão invicto na classe Enduro II mas também venceu uma prova de Motocross e outra de Supercross (Foto: Rodrigo Castro)

2004 (invicto na classe Enduro II)

Enduro II – Góis

Enduro II – Figueira da Foz (1º dia)

Enduro II – Figueira da Foz (2º dia)

Enduro Absoluto – Marco de Canaveses

Enduro II – Marco de Canaveses

Enduro II – Tomar (1º dia)

Enduro II – Tomar (2º dia)

Enduro II – Ourém

Enduro II – Oliveira do Hospital

Enduro Absoluto – Oliveira do Hospital (2º dia)

Enduro II – Oliveira do Hospital

MX1 – Ponte de Sôr

SX Elite – Poutena

2005

Enduro Absoluto – Mortágua

Enduro III – Mortágua

Enduro III – Guimarães (1º dia)

Enduro III – Guimarães (2º dia)

Enduro Absoluto – Marco de Canaveses

Enduro III – Marco de Canaveses

Enduro Absoluto – Góis (2º dia)

Enduro III – Góis (2º dia)

Enduro III – Vale de Cambra

Enduro III – Oliveira do Hospital (1º dia)

Enduro III – Oliveira do Hospital (1º dia)

MX1 – Carrazeda de Ansiães

SX Elite – Coimbra

SX Elite – Oliveira de Sta. Maria

SX1 – Arões

Baja Vodafone 1000 (classe TT3)

Em 2006, Paulo Gonçalves conseguiu a terceira temporada invicta da sua carreira

(Foto: Jorge Ró Jr.)

2006 (invicto na classe MX2)

MX2 – Águeda

MX2 – Vila Boa de Quires

MX2 – Sto. Isidro

MX2 – Ponte de Sôr

MX2 – Casais de S. Quintino

MX2 – Paço dos Negros

MX2 – Cortelha

MX2 – Carrazeda de Ansiães

MX2 – Ourém

SX2 – Oliveira de Sta. Maria

SX2 – Poutena

SX2 – Vila Boa de Quires

Enduro Elite 1 – Góis

Enduro Elite 1 – Marco de Canaveses (1º dia)

Enduro Elite 1 – Oliveira do Hospital (1º dia)

Enduro Elite 1 – Oliveira do Hospital (2º dia)

2007

MX1 – Ponte de Sôr

MX1 – Vila Boa de Quires

MX1 – Moçarria

MX Elite – Ourém

MX1 – Ourém

SX Elite – Paço dos Negros

SX Elite – Arões

SX1 – Arões

SX Elite – Vila Boa de Quires

SX1 – Vila Boa de Quires

SX1 – Arcos de Valdevez

SX1 – Ourém

Paulo Gonçalves somou mais 14 vitórias ao seu vasto palmarés

(Foto: Jorge Ró Jr.)

2008

MX1 – Freixo de Espada à Cinta

MX1 – Casais de S. Quintino

MX1 – Moçarria

MX1 – Vila Boa de Quires

MX1 – Cortelha

MX1 – Ourém

SX Elite – Oliveira de Sta. Maria

SX1 – Oliveira de Sta. Maria

SX Elite – Paço dos Negros

SX1 – Paço dos Negros

SX1 – Arões

SX Elite – Vila Boa de Quires

SX1 – Vila Boa de Quires

SX1 – Ourém

Em 2009 Paulo Gonçalves foi o vencedor da classe Super Produção no Dakar!

2009

Vencedor da classe Super Produção no Rally Dakar

Raid TT Marco (classe Absoluto)

Raid TT Marco (classe TT2)

Cross Country Minjoelho (classe Consagrados)

Cross Country Gondomar (classe Consagrados)

2010

Raid Ferraria (classe TT3)

Raid Beja (classe TT3)

Baja Castelo Branco (classe TT3)

2011

Rally Dakar – vencedor da 6ª etapa

Raid Ferraria (classe TT3)

Raid Góis (classe TT3)

2013 foi o ano da maior conquista da carreira de Paulo Gonçalves: sagrou-se campeão mundial de Rallies Cross Country!

(Foto: HRC)

2013

Rally dos Sertões (Mundial de Rallies Cross Country)

Rally OiLybia (Mundial de Rallies Cross Country)

Em 2014, Paulo Gonçalves triunfou no Abu Dhabi Desert Challenge e sagrou-se vice-campeão mundial de Rallies Cross Country

(Foto: HRC)

2014

Rally Abu Dhabi Desert Challenge (Mundial de Rallies Cross Country)

Em 2015, Paulo Gonçalves vence a sua segunda etapa no Dakar e conquista o 2.º lugar final

(Foto: HRC)

2015

Rally Dakar – vencedor da 7ª etapa

2016

Rally Dakar – vencedor da 4ª etapa

2018

Rally Desafio Ruta 40 (Mundial de Rallies Cross Country)

Rally Desafio Inca

Rally Raid Fafe

Rally Raid Mação

Rally Raid Marco de Canaveses