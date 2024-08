Sabalenka, terceira jogadora do ranking mundial feminino, conquistou o seu 15.º título do circuito feminino, ao bater Pegula por 6-3 e 7-5, um dia depois de ter disputado uma verdadeira batalha com a polaca Iga Swiatek, líder mundial, nas meias-finais do torneio, vencendo o encontro apenas à 10.ª bola de encontro.

Hoje, mostrou-se recuperada e em boa forma para o US Open, o derradeiro Grand Slam da temporada, que vai decorrer entre 26 de agosto e 08 de setembro.

