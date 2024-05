Perante a nipónica, atual 83.ª classificada do ranking WTA e que entrou no quadro principal proveniente do 'qualifying', Sabalenka impôs-se com um duplo 6-2, em apenas uma hora e quatro minutos.

Na terceira ronda do segundo Grand Slam francês, a tenista bielorrussa vai defrontar a vencedora do encontro entre a espanhola Paula Badosa (139.ª WTA) e a cazaque Yulia Putintseva (39.ª).

