Soares Dias, de 43 anos, vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, e pelo quarto árbitro Nuno Almeida, enquanto Luís Godinho foi designado para videoárbitro (VAR).

Sporting, quarto classificado com 38 pontos, e o campeão FC Porto, segundo com 45, a oito do líder Benfica, que tem mais um jogo, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

JP // NFO

Lusa/Fim