O árbitro da Associação de Futebol do Porto, de 44 anos e internacional desde 2010, vai ter como assistentes no Estádio da Luz, em Lisboa, Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto o quarto árbitro vai ser Fábio Veríssimo e no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins.

O dérbi entre Sporting, líder do campeonato com 28 pontos, e o campeão Benfica, segundo com 25, mais três do que o FC Porto, terceiro, está marcado para domingo, às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

