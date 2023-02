O técnico dos minhotos considerou, aliás, que a Fiorentina "é uma das candidatas a [vencer] esta competição" e "vai procurar fazer o que não tem conseguido na Série A", na qual ocupa a 13.ª posição.

"Parece-me redutor desvalorizar a prova e não acho que possamos estar a priorizar competições [entre campeonato, Taça de Portugal e Liga Conferência]. Podemos olhar para as três provas da mesma maneira. Nesta e na Taça de Portugal a margem de erro é mínima, no campeonato já tivemos deslizes, mas corrigimos e estamos na posição em que estamos, com 15 vitórias, um número muito interessante e de destaque", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Para Artur Jorge, apesar de ser a terceira prova da UEFA, o Sporting de Braga terá que ter o "equilíbrio para perceber que a competição não vai ser dada de mão beijada".

"Há equipas muito fortes que são sérias candidatas à final. Nós podemos dar uma resposta muito positiva, mas estes dois jogos são num mês terrível para nós, vamos ter que ser muito sérios para não termos nenhum deslize", disse.

Para o treinador, não assumir o favoritismo "é só uma questão de bom senso e de respeito pelas equipas que participam nas provas".

"O nosso percurso na Liga Europa foi algo desvalorizado, ficámos em terceiro com 10 pontos, foi o único grupo em que não houve apurado com essa pontuação. Desvalorizou-se o Union Berlin, que continua em segundo lugar no campeonato alemão, o Union St. Gilloise, que está mais uma vez a fazer um campeonato muito bom [na Bélgica]. Para fugir à injustiça que eu senti que fizeram no percurso do Braga, digo que somos candidatos a ganhar amanhã [quinta-feira]", disse.

"Estamos preparados para isso e seguramente vamos igualar em termos de ambição e competitividade, temos tido essa capacidade e os jogadores têm sido extraordinários no seu comportamento, compromisso e vontade de ganhar e isso deixa-me muito satisfeito e sereno na abordagem aos jogos", disse.

Para Artur Jorge, a Fiorentina "é uma equipa que vale pelo seu coletivo, ainda que possa ter individualidades de grande qualidade", mas, "sem assumir nenhum favoritismo", frisou a ambição da sua equipa em ser melhor e ganhar.

Já o médio André Horta destacou a "densidade competitiva muito grande que já vem sendo habitual no Sporting de Braga nos últimos anos" e referiu que a equipa está preparada para o adversário, mas, acima de tudo, preocupada consigo própria.

"Sabemos o que temos que fazer e das tarefas que temos que desempenhar para fazermos um bom jogo", disse.

Questionado sobre se sonha em vencer a competição, o médio citou o seu treinador após o jogo na Madeira, com o Marítimo, no domingo, na 20.ª jornada da I Liga (vitória por 2-1).

"Não precisamos que nos metam mais pressão do que aquela que já temos por representar o Braga. Sonhos todos temos, mas a nossa função é representar o clube da melhor maneira. Esta competição já foi ganha por um português [José Mourinho, pela Roma]. Queremos fazer algo de diferente. Queremos dar uma boa resposta e temos as nossas expectativas, mas só pensamos no jogo com a Fiorentina", disse.

O jogador de 26 anos destacou que "é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias".

"Quando assim é, a palavra cansaço parece que não existe, a melhor energia são as vitórias e as exibições que temos vindo a fazer e todos estão com a máxima frescura possível para dar a melhor resposta", disse.

André Horta considerou ainda que "uma das grandes chaves do Sporting de Braga tem sido manter o núcleo duro do balneário, jogadores que estão há muitos anos nesta casa e que pensam todos da mesma maneira, é um grande trunfo".

Ricardo Horta, que ficou de fora do jogo com o Marítimo, por questões de gestão física, treinou sem limitações e poderá ser opção para os italianos, tal como Gorby, recuperado de lesão que o afastou dos relvados dois meses.

Sporting de Braga e Fiorentina defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

GYS // VR

Lusa/Fim