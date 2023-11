O Arouca ocupa a última posição, com apenas uma vitória, logo na primeira jornada, há três meses (4-3 ao Estoril), e leva seis derrotas consecutivas.

"Falei com os meus jogadores e acho que é um jogo perigoso pela classificação do adversário e pelo lado emocional de querer a todo o custo reagir, porque tem qualidade individual e coletiva para sair do momento em que está", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Artur Jorge frisou a importância do jogo de domingo e também da jornada, já que, como lembrou, defrontam-se entre si quatro dos primeiros cinco classificados (Vitória de Guimarães -- FC Porto hoje e Benfica -- Sporting, domingo).

A equipa minhota jogou a meio da semana para a Liga dos Campeões, tendo perdido por 3-0 com o Real Madrid no Santiago Bernabéu e, não raras vezes, as equipas que jogam nas competições europeias sentem dificuldades acrescidas no jogo seguinte para o campeonato.

"Acho que é o mais lado mental que pode influenciar [nessas dificuldades], porque a parte física, nós no Sporting de Braga, temos sempre soluções quando sentimos que um ou outro jogador não está nas melhores condições", começou por dizer.

Contudo, e apesar de não querer dizer que "os jogadores não valorizem a competição [I Liga]", Artur Jorge considera que há sempre "uma diferença de competir ao mais alto nível e, depois, haver o 'transfer' para a liga", tendo em conta "o mediatismo e o impacto de uma competição como a Liga dos Campeões".

Artur Jorge renovou na sexta-feira por um ano, até 2025, e o técnico vê-a como "natural" e "um prolongar de um projeto iniciado há duas épocas" e o validar dos "resultados desportivos e o superar dos registos históricos do Sporting de Braga".

O treinador agradeceu a António Salvador pela confiança transmitida e disse partilhar a ambição do presidente de "cada vez mais pôr o Sporting de Braga em patamares diferentes".

Artur Jorge notou que, a partir do momento em que o Sporting de Braga o convidasse para renovar, isso seria sempre "prioritário"

"A minha resposta seria imediatamente que sim, independentemente de outras condições que, às vezes, são verdadeiras tentações", assegurou.

Bruma foi chamado à seleção nacional por Roberto Martínez, tal como Ricardo Horta, este mais habitual, para satisfação do treinador.

"Na primeira conversa que tive com o Bruma para ele vir para o Sporting de Braga falei-lhe sobre isso, de um 'upgrade' na sua carreira, de ele ser importante para nós e nós para ele, de o fazer regressar ao mais alto nível, de voltar a ter alegria e prazer de jogar e de ter a seleção nacional como meta", disse.

Serdar, Banza e Al Musrati estão recuperados dos problemas físicos, sendo que o médio líbio num patamar inferior.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 20 pontos, e Arouca, 18.º e último, com 10, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca, jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

GYS // NFO

Lusa/Fim