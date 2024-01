Depois de baterem o Sporting por 1-0, na meia-final de terça-feira, os bracarenses vão agora defrontar no jogo decisivo o Estoril Praia que, na quarta-feira, eliminou o Benfica após o desempate por grandes penalidades, e tentar conquistar novamente o troféu, depois das temporadas 2012/13 e 2019/20.

O treinador começou por considerar não existirem favoritos, destacando o "muito mérito" de ambas as equipas chegarem ao jogo decisivo, mas questionado sobre a final perdida em 2016/17 diante do Moreirense (1-0) em que o Sporting de Braga era claramente favorito, o técnico defendeu que "esta é a final mais difícil" precisamente por se poder admitir isso.

"Somos conhecedores da história do clube e sabemos desse jogo que não é tão distante quanto isso. Por isso, digo que esta é a final mais difícil que podíamos ter porque temos que controlar e dominar expectativas. A ambição que temos que ter não pode ser diferente por causa do adversário, não seria diferente se fosse o Benfica. Vamos ter pela frente um adversário difícil e não podemos cair nessa tentação [de ser favorito]. As equipas têm os mesmos objetivos e possibilidades e espero uma final equilibrada", disse na conferência de imprensa de antevisão.

As duas equipas já se defrontaram no campeonato, em Braga, em 03 de dezembro do ano passado, com vitória dos minhotos por 3-1, após reviravolta no marcador.

"O Estoril tem uma boa equipa, também nas individualidades, fez um bom jogo em Braga que nós vencemos porque fizemos um ótimo jogo e temos que ter a nossa melhor versão para sermos superiores. É uma equipa que defende bem, tem muita gente atrás da linha da bola", notou.

Diante do Sporting, os bracarenses adotaram uma postura mais defensiva, mas frente aos 'canarinhos', apesar de querer uma equipa "equilibrada em todos os momentos", Artur Jorge espera também assumir mais o jogo.

"Vamos estar por cima em alguns momentos, mas noutros teremos que ser mais contidos e equilibrados e capazes defensivamente. Mas, vamos querer também ser nós a assumir o jogo porque nos sentimos confortáveis assim", disse.

Abel Ruiz foi o herói do jogo com os 'leões' ao saltar do banco para marcar o único golo da partida, quebrando um jejum de quase três meses sem marcar.

Artur Jorge não garantiu a titularidade do avançado espanhol -- "vamos deixar essa surpresa para o Vasco [Seabra, treinador do Estoril Praia] ter alguma dúvida" -, mas destacou o incremento de confiança no jogador.

"[Sobretudo aumentou] A confiança da equipa e do treinador no jogador para que ele se possa sentir confiante e tranquilo porque a serenidade é sempre o melhor aliado para que os jogadores possam estar no seu melhor. Os golos ajudam os avançados, mas é-me indiferente quem marca, temos mais gente", disse.

Artur Jorge desvalorizou ainda o facto do Sporting de Braga ter mais um dia descanso do que o adversário, considerando que isso não é uma vantagem.

"Às vezes, faz a diferença, não seria justo desvalorizar esse facto, mas para este jogo acho que não. Eu jogava a final a seguir ao jogo com o Sporting se fosse preciso porque o estado anímico dos jogadores para conquistar um troféu supera alguma fadiga que possa existir", disse.

As claques Red Boys e Bracara Legion não vão marcar presença no jogo, boicote pela eventualidade de, na próxima época, a 'final-four' da competição poder ser disputada no estrangeiro e, apesar de desejar ter mais adeptos a apoiar a equipa, Artur Jorge frisou querer ganhar "por todos".

"Gostava muito de contar com todos em Leiria, tivemos muito pouca gente na meia-final, em Leiria, e espero que na final possa ter mais gente do nosso lado para vencermos juntos e sentirmos a energia das bancadas. Vamos jogar para ganhar por todos os nossos adeptos e todos estão dentro desse lote", disse.

Niakaté e Banza, a disputarem a CAN2023 pelo Mali e Congo, respetivamente, são ausências certas, tal como Bruma, lesionado, mas Artur Jorge revelou que conta nas opções com Al Musrati, que não joga há um mês e meio devido a lesão.

Sporting de Braga e Estoril Praia defrontam-se a partir das 19:45 de sábado, no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

