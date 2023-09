O técnico garantiu um "Sporting de Braga motivado e com ambição" para garantir o triunfo em Moreira de Cónegos e ficar mais perto dos líderes Boavista, FC Porto e Sporting, todos com 10 pontos.

"O importante é olhar para o jogo de forma muito determinada para podermos vencer e encurtarmos a distância, que queremos que seja de três pontos para o primeiro lugar à quarta jornada", disse Artur Jorge na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O adiamento deste jogo deveu-se à necessidade da equipa preparar da melhor maneira a segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, na Grécia, diante do Panathinaikos.

O objetivo foi conseguido, mas, para o jogo de sábado, o técnico não vai poder contar com seis jogadores, todos nas respetivas seleções - Hornicek, Joe Mendes, Niakaté, Serdar, Ricardo Horta e Abel Ruiz, tendo Artur Jorge revelado que Al Musrati está recuperado de lesão e convocado.

"É isso que torna esta profissão apaixonante, não há o melhor dos dois mundos. Sabíamos da importância de podermos adiar o jogo para focar totalmente a equipa no jogo decisivo para entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões e do risco que havia porque temos jogadores selecionáveis para as diversas seleções", frisou.

Contudo, para Artur Jorge, o Sporting de Braga tem "um grupo de trabalho de grande valor individual" e haverá espaço para outros jogadores menos utilizados.

"O sucesso de uma equipa faz-se muito pelos jogadores que menos jogam e têm menos visibilidade, pela sua competitividade e dedicação. Temos muitos exemplos desses e essa competitividade interna dá este conforto", disse.

Artur Jorge foi expulso na receção ao Sporting, no passado domingo (1-1), e foi castigado com um jogo de suspensão, pelo que não vai estar no banco, mas o técnico desvalorizou a situação, considerando até que, pela sua experiência enquanto jogador, uma equipa sente mais a falta de peças-chave do que do treinador no banco.

"É a primeira vez que passo por isto enquanto treinador da Liga. Não estou confortável, mas confiante e seguro que o que fizemos durante a semana está claro nos meus jogadores e colaboradores. Teremos uma equipa que não vai fugir à matriz independentemente de o treinador estar no banco. Acredito que possa haver mais dificuldades na falha das peças da equipa, mas não quero com isto dizer que vamos ter essa dificuldade, porque vamos ter um '11' forte, com ambição e determinação", disse.

Questionado sobre se o Sporting de Braga tem o plantel mais equilibrado da I Liga, Artur Jorge disse que não, apesar de frisar que lhe "dá muitas garantias".

"Temos um plantel de boa qualidade, mas tem de haver equilíbrio e frieza na análise. Temos um plantel que ficou mais forte com a chegada de novos jogadores pela experiência e mais-valia que trouxeram, mas poderá ser exagerado dizer que este é o plantel mais equilibrado de toda a Liga. É um plantel que me dá muitas garantias, mas queremos ir à procura de mais, independentemente do passado", disse.

Sporting de Braga, nono classificado, com quatro pontos, e Moreirense, 10.º, também com quatro, ambos com menos um jogo, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

GYS // AJO

Lusa/Fim.