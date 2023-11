O presidente dos minhotos, António Salvador, já falou várias vezes no "sonho" de ser campeão nacional e Artur Jorge, ainda que não mencionando explicitamente essa meta, está do lado do presidente.

"Queremos sempre mais e melhor, temos desafios pelos quais queremos, pelo menos, lutar. Partilho da ambição do presidente e ele da minha. Estamos alinhados nessa determinação de lutar por esses objetivos que possam ser cada vez maiores para o Sporting de Braga e é nesse sentido que surge esta renovação, para podermos, em conjunto, trabalhar de forma forte e unida para lá chegarmos", disse aos meios de comunicação do clube, acerca da renovação do vínculo contratual.

Neste cerca de ano e meio à frente da equipa principal, Artur Jorge destacou a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões esta temporada, o terceiro lugar no campeonato em 2022/23, com a quebra de vários recordes internos (máximo de pontos, vitórias e golos numa época) e a presença na final da Taça de Portugal na última época, assim como a disputa de todas as competições europeias: Liga Europa, Liga Conferência Europa e Liga dos Campeões.

"Nunca escondi que a minha ambição era treinar o Sporting de Braga e sinto-me bastante realizado por ter tido a oportunidade de iniciar um projeto à frente do Sporting de Braga que tem tido resultados desportivos extraordinários", frisou o técnico.

Conhecedor da realidade dos 'arsenalistas', o treinador manifestou-se, ainda assim, surpreendido pela "grandeza" das condições que o clube tem construído nos últimos anos, tendo frisado as valências para o futebol profissional que a inauguração da última fase da Cidade Desportiva lhe deu e que transformam o Sporting de Braga num "clube que tem das melhores condições para se trabalhar em Portugal e está ao nível dos melhores europeus".

"[A renovação] Significa a oportunidade de dar continuidade ao trabalho e aos bons resultados obtidos. É uma renovação que vem ao encontro da satisfação, minha e do meu presidente, pelo projeto desenvolvido. Estamos dentro do que é um projeto de sucesso, uma vez que temos conseguido aliar aos resultados desportivos o crescimento, sustentação e estabilização do Sporting de Braga nos lugares cimeiros na nossa liga e também num patamar superior, que é o futebol europeu", disse.

Artur Jorge, de 51 anos, comanda a equipa principal do Sporting de Braga pela segunda época seguida, depois de ter somado a maior pontuação da história do clube (78 pontos), na temporada passada, que valeu o terceiro lugar na I Liga.

Antigo capitão e defesa central do Sporting de Braga, comandou os escalões jovens do clube até chegar à equipa principal, para as cinco jornadas finais de 2019/20, sucedendo a Custódio Castro e terminando a I Liga no terceiro lugar, antes de regressar às formações secundárias dos minhotos.

